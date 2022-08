"விக்கெட்" விழுந்தாச்சு..? திமுகவை சீண்டும் "உதயசூரியன் எம்பி" பாரிவேந்தர்.. பாஜக குஷிதான்

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: திமுக கூட்டணியில் இருக்கும், எம்பி ஒருவர் திமுகவையே டார்கெட் செய்து விமர்சித்துள்ளது மிகுந்த பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளது.. என்னவா இருக்கும்?

இந்திய ஜனநாயக கட்சி என்ற அரசியல் இயக்கத்தின் தலைவர் பாரிவேந்தர். தான் சார்ந்த உடையார் சமுதாயத்தினரை ஒருங்கிணைக்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்ட நிலையில், அந்த முயற்சி பெருமளவு அவருக்கு கொடுக்கவில்லை..

பிறகு, பாஜக, திமுக என்ற மாறி மாறி கூட்டணி வைத்து அரசியல் களத்தில் போட்டியிட்டார்.. 2019-ல் பெரம்பலூர் எம்பி தொகுதியில் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்று, இப்போது எம்பியாக இருக்கிறார்.

சல்லி சல்லியா நொறுங்கி.. ஸ்கெட்ச் எடப்பாடிக்குதான்.. ஓங்கியடித்த திமுக.. நிமிரும் ஓபிஎஸ்.. நோ ஆப்ஷன்

English summary

Will Parivendar not form an alliance with DMK again and What are the allegations against DMK government திமுக கூட்டணியில் உள்ள பாரிவேந்தர், பாஜகவுடன் இணைய போகிறாரா