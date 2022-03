3 காரணங்கள்.. அடுத்த விக்கெட்டை இழக்கிறதா அதிமுக.. "சைதை டூ கமலாலயம்?".. என்ன நடக்கிறது?

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: அதிமுகவில் இருந்து, கமலாலயத்துக்கு புதுவரவு ஒன்று அதிமுகவில் இருந்து வரப்போவதாக செய்திகள் பரபரத்து கொண்டிருக்கின்றன..!

நடந்து முடிந்த சட்டசபை தேர்தல் வெற்றியின் முடிவில் இருந்தே மாற்று கட்சியினர் திமுக பக்கம், தாவி வருவது நடந்து கொண்டிருக்கிறது.

இதற்கு இரண்டு காரணங்கள் சொல்லப்படுகின்றன.. ஒன்று, 5 வருட காலத்துக்கு இனி திமுக ஆட்சிதான் என்பதால், அதிமுகவில் இருந்து எதையும் சாதிக்க முடியாது, பலன்களை அறுவடை செய்ய முடியாது என்பதால் திமுக பக்கம் அதிமுகவின் நிர்வாகிகள் தங்கள் கவனத்தை திருப்ப தொடங்கினர்.

English summary

Will saidai duraisamy come to the BJP side and what reason says he attend the bjp book release function