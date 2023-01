அவசரபட்ட எடப்பாடி! ஓபிஎஸ்ஐ காப்பாற்ற போகும் எம்ஜிஆர்? இதுதான் நடக்கும்..ஆருடம் சொல்லும் தேனி தரப்பு!

Chennai

சென்னை : அதிமுக ஒற்றைத் தலைமை விவகாரத்தில் தங்களுக்கே தீர்ப்பு சாதகமாக வரும் என ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பு வழக்கறிஞர்கள் கூறியுள்ளனர். இதற்காக அவர்கள் சொல்லும் காரணங்கள் என்னென்ன? என்பது குறித்து பார்க்கலாம்.

அதிமுக வழக்கு விசாரணை இறுதிக் கட்டத்தை எட்டி இருக்கும் நிலையில் விரைவில் தீர்ப்பு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இது தொடர்பாக இறுதி வாதத்தை முன்வைக்க எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு வழக்கறிஞர்கள் தீவிரமாக இருக்கின்றனர். அந்த வழக்கின் தீர்ப்பு தங்களுக்கு தான் சாதகமாக வரும் என இரு தரப்புமே நம்பிக்கையோடு இருக்கிறார்கள்.

O. Panneerselvam's lawyers have said that the verdict will be in their favor in the case of AIADMK single leadership. What are their reasons for this? Let's see about that.