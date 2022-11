அதே 3.. பாஜக பிளானுக்கு குறுக்கே டிடிவி.. “ஸ்ட்ராங்” போச்சே! விட்டுக் கொடுக்குமா? தட்டிப் பறிக்குமா?

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : பாஜக, தமிழகத்தில் தீவிரமாகக் குறிவைக்கும் 8 தொகுதிகளில் 3 தொகுதிகளை தினகரனும் கணக்குப் போட்டிருக்கிறாராம். அமமுக தென் மாவட்டங்களில் வலுவாக இருக்கும் நிலையில், 6 தொகுதிகளைக் கேட்டுப் பெறும் திட்டத்தில் இருக்கிறாராம் தினகரன்.

பாஜக இரட்டை இலக்க சீட்களில் நிற்கத் தயாராகி வருகிறது. அதிலும் குறிப்பாக 8 தொகுதிகளை குறிவைத்து ஏற்கனவே வேலைகளைத் தொடங்கி விட்டது பாஜக. இப்போது, அணியை பலமாக்க டிடிவி தினகரனையும் கூட்டணியில் கொண்டு வர பாஜக தீவிரமாக முயன்று வரும் நிலையில், பாஜக வேலை செய்து வரும் 8 தொகுதிகளில் 3 தொகுதிகளை தனக்கு வலுவானது என தினகரன் கருதுகிறாராம்.

இந்த 3 தொகுதிகளில் நின்றால் சுயர் ஷாட் அடிக்கலாம் என தினகரன் கருதும் நிலையில், அவற்றில் ஏற்கனவே பாஜக தேர்தல் வேலைகளை தொடங்கியிருப்பதால், அவற்றை விட்டுக் கொடுக்குமா என்ற கேள்விகளும் அமமுக மற்றும் பாஜகவுக்குள் எழுந்திருக்கின்றன.

English summary

BJP has already started work targeting 8 constituencies for 2024 lok sabha election. Now, while the BJP is actively trying to bring TTV Dhinakaran into the alliance . Dinakaran also targets 3 of the 8 constituencies that the BJP is working as strong for him. Now, questions have also arisen whether they will give up those seats.