‛‛தவறை’‛ திருத்தி கொண்டேன்.. பிரதமர் மோடியை விமர்சித்ததை நினைத்து திடீரென்று வருந்திய நடிகை குஷ்பு

சென்னை: ‛‛நான் இதற்கு முன்பு பிரதமர் மோடியை கடுமையாக விமர்சித்தேன். இப்போது தவறை திருத்தி கொண்டுள்ளேன். இதனால் எனது முந்தைய ட்விட்டர் பதிவை தேடி அதனை குறிப்பிட்டு விமர்சனம் செய்து யாரும் நேரத்தை வீணாக்க வேண்டாம்'' என காங்கிரஸ் கட்சியினருக்கு பாஜகவின் தேசிய செயற்குழு உறுப்பினரான நடிகை குஷ்பு கூறியுள்ளார்.

தமிழகத்தில் இருந்து நடிகர்-நடிகைகள் அரசியல் கட்சியில் இணைந்து செயல்படுவது வழக்கமான ஒன்றாக உள்ளது. அந்த வகையில் மிகவும் முக்கியமானவர் நடிகை குஷ்பு.

இவர் கடந்த 2010ம் ஆண்டில் திமுகவில் இணைந்து தேர்தல் பிரசாரம் செய்தார். 4 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு திமுகவில் இருந்து விலகி காங்கிரஸ் கட்சியில் இணைந்தார். காங்கிரஸ் கட்சியில் அவரது பயணம் 2020ல் முடிவுக்கு வந்தது.

"I have been critical of PM Modi before. Now I am correcting my mistake. So don't waste your time looking for my previous Twitter post and criticizing it," says actress Khushpu, a member of BJP's national executive committee.