ப்ளீஸ் என்னை மன்னிச்சிடுங்க.. மிகவும் கலங்கி பேசிய டிடிஎஃப் வாசன்.. ஏறி மிதிக்காதீங்கன்னு குமுறல்

சென்னை: நான் யாரையாவது இன்ஸ்பயர் செய்திருந்தால் என்னை தயவு செய்து மன்னித்துவிடுங்கள் என யூடியூபர் டிடிஎஃப் வாசன் வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார்.

டிராவல் பிலாகர் கோவை வாசன் சாலைகளில் 250 கி.மீ. வேகத்தில் வாகனத்தை இயக்குவது அந்த வீடியோவை பார்க்கும் நிறைய இளைஞர்களுக்கு தவறான முன்னுதாரணமாக அமையும் என்பதால் அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கைகள் எழுந்தன.

மேலும் தேவையின்றி பொது இடங்களில் ஆயிரக்கணக்கில் கூட்டத்தை கூட்டுவதாகவும் இவர் மீது புகார் எழுந்தது. இதை சென்னை காவல் துறை நடவடிக்கை எடுப்பதாக நேற்று ட்விட்டரில் தெரிவித்திருந்தது. இந்த நிலையில் மிகவும் கலங்கிய நிலையில் டிடிஎஃப் வாசன் ஒரு வீடியோவை அவரது சேனலில் வெளியிட்டுள்ளார்.

You Tuber TTF Vasan regretted for his overspeeding of bikes and was being inspired to many others.