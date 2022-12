உதயமான உதயநிதி ஸ்டாலின்! கல்லூரி நாட்களிலேயே கட்சிக்காக பிரச்சாரம்! இன்று அமைச்சராக அவதாரம்!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: கல்லூரி நாட்களிலேயே கட்சிக்காக பிரச்சாரம் செய்யத் தொடங்கிய உதயநிதி ஸ்டாலின் இன்று தமிழக அரசியலில் அமைச்சராக அவதாரம் எடுத்திருக்கிறார்.

நேரடி அரசியலுக்கு வருவதற்கு முன்பாகவே ஸ்டாலின் தேர்தல் சுற்றுப்பயணம் செல்லும் போது அவருடன் தமிழகம் முழுவதும் பயணித்தவர் உதயநிதி.

தந்தைக்கு உதவியாக அவரது பிரச்சாரத்தை நேரில் காண்பதற்காக ஒவ்வொரு தேர்தலின் போதும் உதயநிதி இந்த டூரில் பங்கேற்பார்.

இதனிடையே நேரடி அரசியலுக்கு வந்த பின்னர் உதயநிதி கடந்து வந்த பாதைகளை சுருக்கமாக பார்க்கலாம்.

