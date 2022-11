கதிகலங்க வைத்த கோகுல்ராஜ் கொலை வழக்கு! வாட்ஸ் அப் ஆடியோ.. தேதி குறித்து சரண்டர்! யார் இந்த யுவராஜ்?

Chennai

சென்னை : கோகுல்ராஜ் கொலை வழக்கில் சுவாதி உயர்நீதிமன்ற மதுரைக்கிளைக்கு பலத்த காவல்துறை பாதுகாப்புடன் நேரில் ஆஜராகியுள்ள நிலையில், இந்த கொலை வழக்கின் முக்கிய நபரான யுவராஜ் யார், அவரது பின்னணி என்ன என்பது குறித்து பலரும் அறிய ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர்.

சேலம் ஓமலூரைச் சேர்ந்த இளைஞர் கோகுல்ராஜ். பட்டியல் இனத்தைச் சேர்ந்தவர். திருச்செங்கோட்டில் உள்ள ஒரு தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில் படித்து வந்தார். அவரோடு கல்லூரியில் சக மாணவியாகப் பயின்று வந்தவர் ஸ்வாதி. இவர் மாற்றுச் சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்.

இருவரும் நெருங்கிப் பழகிய நிலையில், இந்நிலையில் இருவரும் 23.6.2015-ம் தேதி திருச்செங்கோடு அர்த்தநாரீஸ்வரர் மலைக் கோயிலில் பேசிக்கொண்டிருந்தனர். அப்போது அங்கு வந்த தீரன் சின்னமலைக்கவுண்டர் பேரவையின் தலைவர் யுவராஜ் இருவரையும் மிரட்டி உள்ளார்.

In the case of Gokulraj's murder, many people are interested to know who is Yuvraj, the main person in this murder case, and what is his background, as the Swati High Court Madurai Branch has appeared in person with heavy police protection.