2023 ஐபிஎல் ஏலத்தில் இவரே “ஹீரோ”.. பிரிட்டன் இளவரசி டூ ஜேம்ஸ் பாண்ட்! யார் இந்த ஹியூக் எட்

Cochin

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கொச்சி: ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடர் வரும் 2023 ஆம் ஆண்டு நடைபெற இருக்கும் நிலையில், கேரள மாநிலம் கொச்சியில் இன்று மதியம் தொடங்க இருக்கும் மினி ஏலத்தில் இறுதி முடிவை எடுக்கப்போகும் ஹியூக் எட்மீடஸ்தான் ஹீரோவாக இருக்கப்போகிறார். யார் அவர்? விரிவாக பார்ப்போம்.

உலகளவில் நடைபெற்று வரும் டி20 கிரிக்கெட் லீக் தொடர்களில் அதிக வருமானம் தரக்கூடிய மிகவும் பிரபலமான கிரிக்கெட் தொடராக திகழ்ந்து வருகிறது ஐ.பி.எல்.

இந்த தொடருக்கான மினி ஏலம் இன்று பிற்பகல் 2:30 மணியளவில் கேரள மாநிலம் கொச்சியில் உள்ள கிராண்ட் ஹயாத் ஹோட்டலில் நடைபெறுகிறது. இந்த ஏலத்தை ஹியூக் எட்மீடஸ் நடத்த உள்ளார்.

English summary

With the IPL cricket series scheduled to take place in 2023, Hugh Edmeades is going to be the hero who will make the final decision in the mini-auction that will begin this afternoon in Kochi, Kerala. who is he? Let's see in detail.