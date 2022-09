கோவைக்கு பறந்த சீனியர் மாஜிக்கள்.. ‘சிக்கியதா?’ பரபர ஆலோசனை.. ‘உற்சாகம்’ குறையாத வேலுமணி! என்னாச்சு?

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணியை, அதிமுகவின் முன்னாள் அமைச்சர்களான சீனியர்கள் கோவையில் சந்தித்துப் பேசியுள்ளனர்.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் எஸ்.பி.வேலுமணி, விஜயபாஸ்கர் ஆகியோர் வீடுகளிலும், அவர்களுக்கு தொடர்புடைய இடங்களிலும் இன்று லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் அதிரடியாக ரெய்டுகளை நடத்தினர்.

எஸ்.பி.வேலுமணி வீட்டில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் சோதனை மேற்கொண்ட போது, அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து வேலுமணி வீட்டின் முன்பு திரண்ட கோவை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 7 அதிமுக எம்.எல்.ஏக்கள் கைது செய்யப்பட்டனர்.

இந்நிலையில், முன்னாள் அமைச்சர்கள் சி.வி.சண்முகம், தங்கமணி, ஆர்பி உதயகுமார் ஆகியோர் கோவை சென்று எஸ்.பி.வேலுமணியைச் சந்தித்துப் பேசியுள்ளனர்.

எஸ்.பி.வேலுமணி மீதான ரெய்டில் 32.98 லட்சம்.. 1.2 கிலோ தங்கம்.. சிக்கிய 312 ஆவணங்கள்.. பரபர அறிக்கை!

English summary

AIADMK ex-ministers SP Velumani and Vijayabaskar's houses raided today by DVAC. In this case, former ministers CV Shanmugam, Thangamani, RB Udhayakumar and others have visited Coimbatore and consulted with former minister SP Velumani.