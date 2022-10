புரட்டாசி முடிஞ்சு சிக்கன் சாப்பிட நினைத்தால்.. கேரளாவிலிருந்து வந்த ஷாக் நியூஸ்! தமிழகத்தில் உஷார்

Coimbatore

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

கோவை: கேரளாவில் கோழிகள், வாத்துகளை பறவைக் காய்ச்சல் தாக்கி இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டு இருக்கும் நிலையில் தமிழ்நாடு அரசு கேரளா எல்லையான வாழையாறு, உடுமலைப்பேட்டை பகுதியில் பரிசோதனையை தீவிரப்படுத்தி உள்ளது.

அண்டை மாநிலமான கேரளாவின் ஆலப்புழா மாவட்டத்தில் அமைந்து இருக்கும் ஹரிபாட் நகராட்சிக்கு உட்பட்ட வாழுத்தனம் பகுதியில் H5 N1 என்ற பெயர் கொண்ட பறவைக் காய்ச்சல் உறுதி செய்யப்பட்டு இருக்கிறது.

அப்பகுதியில் 20 ஆயிரம் வாத்துக்களை வளர்த்து வரும் 2 பண்ணைகளில் 1500க்கும் அதிகமான வாத்துக்கள் பறவைக்காய்ச்சல் காரணமாக அடுத்தடுத்து உயிரிழந்து உள்ளன.

English summary

In Kerala, chickens and ducks have been confirmed to be affected by bird flu, the Tamil Nadu government has intensified the inspection in Vazaiyar, Udumalaipet.