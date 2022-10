பார்ட்டியால் ’தாமரை’ புள்ளிக்கு வந்த வினை! சொந்த கட்சிக்காரரிடம் வைர மோதிரம் அபேஸ்! இது கோவை பாஜக!

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : பாஜக பிரமுகரே பாஜக பிரமுகரை தாக்கியதோடு, வைர மோதிரத்தையும் அபேஸ் செய்ததும் கோவை பாஜகவில் அதிரிச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. புகார் அளித்தவர் சிறுபான்மையினர் அணி நிர்வாகி என்பதும், கைதானவர் இளைஞரணி நிர்வாகி என்பதும் தெரியவந்துள்ளது.

கோவை ரேஸ் கோர்ஸ் பகுதியில் தனியார் ஓட்டல் ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. அந்த ஓட்டலில் நடைபெறும் கேளிக்கை நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஜோடியாக வருபவர்களுக்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்பட்டு வருவதாக சொல்லப்படுகிறது.

இந்த நிலையில் கடந்த செப்டம்பர் மாதம் முதல் வாரத்தில் நட்சத்திர விடுதிக்கு விலை உயர்ந்த பென்ஸ் காரில் வந்த ஆண்கள் நான்கு பேர் நிகழ்ச்சியில் அனுமதிக்குமாறு நட்சத்திர விடுதி பாதுகாவலர்களிடம் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர்.

English summary

Coimbatore has caused shockwaves in the Coimbatore when a BJP leader attacked a BJP leader and a diamond ring was abbessed. It has been revealed that the complainant is a minority wing administrator and the arrested person is a youth wing administrator.