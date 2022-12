தமிழகம் பாதுகாப்பான கைகளில் இல்லை! திமுக கருணாநிதி &சன்ஸ்க்கான கட்சி! கோவையில் கொந்தளித்த ஜேபி நட்டா

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : நாடு பாதுகாப்பான கைகளில் உள்ளதாகவும் தமிழகம் பாதுகாப்பான கைகளில் இல்லை எனவும் அடுத்த முறை தான் இப்பகுதிக்கு வரும் போது நீலகிரியில் தாமரை மலர்ந்திருக்கும் என பாஜக தேசிய தலைவர் ஜேபி நட்டா கூறியுள்ளார்.

கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் அருகே பாஜக சார்பில் கோவை நீலகிரி நாடாளுமன்ற தேர்தல் பிரச்சார பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் அக்கட்சியின் தேசிய தலைவர் ஜெ.பி.நட்டா,மத்திய அமைச்சர் எல்.முருகன், மாநிலத் தலைவர் அண்ணாமலை,பாஜக மகளிரணி தேசிய தலைவர் வானதி சீனிவாசன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

கூட்டத்தில் பேசிய ஜெ.பி.நட்டா," தமிழகம் பழமையான மொழி, கலாச்சாரம் கொண்ட ஆன்மீக பூமி என்றும். இப்பகுதி இறைவனால் ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட பூமி. தற்போது கூடியுள்ள கூட்டம் நாடாளுமன்ற மற்றும் சட்டமன்ற தேர்தலில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் என்றும் கூறினார்.

ஆஹா.. ஓஹோ! ஆர்எஸ்எஸ்-ஐ புகழ்ந்து தள்ளிய இந்திய வீரர் ஜடேஜா -ட்விட்டரில் வெச்சு செய்யும் நெட்டிசன்கள்

English summary

BJP national president JP Natta has said that the country is in safe hands and Tamil Nadu is not in safe hands and the next time he comes to the region, the lotus will bloom in the Nilgiris.