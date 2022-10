கோவை கார் வெடிப்பு சம்பவம்: பலியான ஜமேசா முபீன் உடலை அடக்கம் செய்ய மறுத்த ஜமாத்துக்கள்!

Coimbatore

oi-Mani Singh S

கோவை: கோவை கார் வெடிப்பு சம்பவத்தில் தீக்காயம் அடைந்து பலியான நபரின் உடலை தகனம் செய்வதற்கு ஜமாத்துக்கள் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.

கோவை கோட்டைமேடு பகுதியில் பிரசித்தி பெற்ற கோட்டை ஈஸ்வரன் கோவில் உள்ளது.

அப்பகுதியில் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற இந்தக் கோவில் பகுதியில் எப்போதும் மக்கள் நடமாட்டம் அதிகம் இருக்கும்.

The Jamaats have refused to cremate the body of the person who suffered burns in the Coimbatore car blast incident.