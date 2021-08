விஏஒ அலுவலகத்தில் பட்டியலின ஊழியரை காலில் விழவைத்த இளைஞர்- வழக்குப் பதிவு செய்ய ஆட்சியர் உத்தரவு

Coimbatore

oi-Jeyalakshmi C

கோவை: அன்னூர் அருகே ஒட்டர்பாளையம் கிராம நிர்வாக அலுவலகத்தில் வேலை செய்யும் பட்டியலின சமூகத்தைச் சேர்ந்த உதவியாளர் ஒருவர் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த இளைஞரின் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டு கதறும் வீடியோ வைரலாகி வருகிறது. இது தொடர்பாக விசாரணை நடத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்த நிலையில் வழக்குப் பதிவு செய்ய கோவை மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளார்.

சாதிகள் இல்லையடி பாப்பா என்று பாடினாலும் புத்தகத்தில் உள்ள தலைவர்களின் பெயரில் உள்ள சாதியின் பெயரை அழித்தாலும் சாதி கொடுமை பல ஊர்களில் அரங்கேறிக்கொண்டுதான் உள்ளது. அதற்கு மற்றுமொரு முக்கிய சான்றாக உள்ளது கோவை அன்னூரில் நிகழ்ந்த சம்பவம்.

கோவை மாவட்டம் அன்னூரை அடுத்த ஒட்டர்பாளையம் கிராமத்தில் கலைச்செல்வி என்பவர் கிராம நிர்வாக அதிகாரியாக பணியாற்றி வருகிறார். இவருக்கு உதவியாளராக அதே ஊரை சேர்ந்த முத்துசாமி என்பவர் பணியாற்றி வருகிறார்.

அடடா.. அஸ்வினுக்கு ரசிகர்கள் கொடுத்த ஆதரவை பாருங்க.. அவரே அசந்துட்டாரே!

English summary

The video of a listing community aide working at the Ottarpalayam village administration office near Annur falling at the feet of a youth from the same area and screaming apology has gone viral. There is a demand for an inquiry into this.