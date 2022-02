கோவை மக்களுக்கு குட்நியூஸ்.. அவினாசி மேம்பாலத்தில் வரப்போகும் செம வசதி.. என்ன சிறப்பு தெரியுமா?

Coimbatore

oi-Nantha Kumar R

கோவை: கோவை அவினாசி மேம்பால திட்டத்தில் ஏறு, இறங்கு தளம் அமைக்கும் பணி விரைவில் துவங்க உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

கோவை மாநகர் வேகமாக வளர்ந்து வருகிறது. இந்த கோவை-அவினாசி சாலை மிக முக்கியமானது. இந்த சாலையில் தான் விமான நிலையம், கல்லூரிகள், பள்ளிகள், தொழில் நிறுவனங்கள், வணிக நிறுவனங்கள், டைட்டல் பார்க் உள்ளிட்டவை அமைந்துள்ளன.

சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர் உள்ளிட்ட நகரங்களுக்கு செல்லும் முக்கிய வழித்தடமாகவும் இது உள்ளதால் எப்போதும் சாலையில் வாகன நெரிசல் இருக்கும். இதை சரிசெய்ய வேண்டும் என பொதுமக்கள், சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர்.



It has been reported that the work of setting up the down ramps at the Coimbatore-Avinashi road flyover project will begin soon.