கோவை கார் வெடிப்புக்கும் இலங்கை குண்டுவெடிப்புக்கும் தொடர்பு..? அசாருதீனை சிறையில் சந்தித்த முபின்?

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : கோவையில் காரில் சிலிண்டர் வெடித்த சம்பவத்தில் பலியான ஜமேஷா முபினுக்கும் இலங்கையில் 2019ல் நடந்த குண்டுவெடிப்பு வழக்கில் கைதான அசாருதீனுக்கும் தொடர்பு இருப்பதாக சந்தேகிக்கப்பட்டுள்ளது.

2019ஆம் ஆண்டு ஈஸ்டர் பண்டிகை தினத்தில் இலங்கை தலைநகர் கொழும்புவில் நடந்த தேவாலய குண்டுவெடிப்பு சம்பவம் போலவே தீபாவளிக்கு முந்தைய நாளில் கோவில் அருகே சிலிண்டரை வெடிக்க வைக்க திட்டமிட்டிருக்கலாம் என சந்தேகங்கள் எழுந்துள்ளன.

கொழும்பு தேவாலய குண்டுவெடிப்பு தொடர்பாக கைதான கோவை உக்கடத்தைச் சேர்ந்த முகமது அசாருனுடன் ஜமேஷா முபின் தொடர்பு கொண்டதாக சந்தேகிக்கப்பட்டு அப்போது என்.ஐ.ஏ விசாரணையும் அவரிடம் நடைபெற்றதாக கூறப்படுகிறது.

அசாருதீனை கேரள சிறையில் ஜமேஷா முபீன் சந்தித்ததாகவும், இலங்கை குண்டு வெடிப்பு குற்றவாளிகளுக்கும், கோவை சிலிண்டர் வெடிப்பு சம்பவத்திற்கும் தொடர்பு இருக்கலாம் என்ற கோணத்திலும் சந்தேகங்கள் எழுந்துள்ளன.

அரசு பள்ளியில் ஆர்எஸ்எஸ்.. காக்கி டவுசருடன் “ஷாகா” பயிற்சி! கோவையில் “பரபர”.. தபெதிக ஆர்ப்பாட்டம்

English summary

Similar to the 2019 Easter attack in Sri Lanka, it has been reported that there may be a plan to detonate a car near a temple on the eve of Diwali in Coimbatore.