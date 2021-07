முகநூலில் பழகிய ஆண் நண்பர்.. தனியாக ரிசார்ட்டுக்கு வரவழைத்த பெண்.. நடந்த ட்விஸ்ட்.. மிரண்ட் கோவை!

Coimbatore

oi-Velmurugan P

கோவை: முகநூலில் பழகி இளைஞரிடம் பண வேட்டையில் ஈடுப்பட்ட பெண் உட்பட இரண்டு பேர் கோவை போலீசாரிடம் சிக்கி உள்ளனர். கைதான பெண், தனது நண்பர்களுடன் இணைந்து ஆண் நண்பரை ரிசார்ட்டுக்கு வர வைத்து மிரட்டி பணத்தை பிடுங்கி துரத்தி அனுப்பி இருப்பது விசாரணையில் தெரிய வந்துள்ளது.

கோவை மாவட்டம், தடாகம் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட ஒரே பள்ளியில் பயின்ற நண்பர்களான ஆண், பெண் இருவரும் தற்போது முகநூல் மூலம் பழகி வந்துள்ளனர். அந்த வாலிபர் திருமணம் ஆனவர்.

இந்நிலையில் அவசர செலவுக்கு அந்த பெண் அவ்வாலிபரிடம் ரூபாய் 23,000த்தை பெற்றுள்ளார். மேலும் இருவரும் முகநூலில் தங்களது புகைப்படங்களை பரிமாற்றம் செய்தும் ,பேசியும் வந்துள்ளனர்.

இப்படியும் நடக்குமா..கல்லூரி மாணவர் சேர்க்கையில் கல்லா கட்டும் நூதன மோசடி! பெற்றோர்களே உஷார், உஷார்

English summary

coimbatore Police have arrested two people, including a woman, who was involved in a money laundering operation against a young man who was used to Facebook. The investigation has revealed that the arrested woman, along with her friends, had her boyfriend to the resort, extorted money and beat him away.