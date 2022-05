ஆளுநர் விழாவில் ’500 ரூபாய் கவர்’! கொந்தளித்த செய்தியாளர்கள்..நடவடிக்கை எடுப்பேன்! துணைவேந்தர் உறுதி

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : கோவை பாரதியார் பல்கலைக் கழக பட்டமளிப்பு விழாவில் செய்தியாளர்களுக்கு 500 ரூபாய் பணம் கொடுத்த விவகாரம் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என பாரதியார் பல்கலைக் கழக துணைவேந்தர் காளிராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.

கோவை பாரதியார் பல்கலைக்கழகத்தின் 37ஆவது பட்டமளிப்பு விழா இன்று நடைபெறறது. இந்த விழாவில் தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தலைமை வகித்து பட்டங்களை வழங்கினார். இந்த நிகழ்ச்சியில் தமிழக உயர் கல்வித்துறை அமைச்சர் பொன்முடி, முன்னாள் இஸ்ரோ தலைவர் சிவன் ஆகியோரும் கலந்து கொண்டனர்.

இந்த விழாவில் ஆராய்ச்சி படிப்பில் பட்டம் பெற்ற 1687 மாணவர்கள், முதுநிலை, இளநிலை பட்டங்களில் பல்கலை அளவில் முதலிடம் பெற்ற 267 மாணவர்களும், பட்டங்களையும், தங்க பதக்கத்தையும் நேரடியாக பெற்றனர்.

English summary

Coimbatore Bharathiyar University Vice Chancellor Kaliraj has said that an inquiry will be held into the payment of 500 rupees to journalists at the graduation ceremony of Bharathiyar University.