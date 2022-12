தமிழகத்தில் குற்றங்கள் குறைஞ்சிடுச்சு.. சட்டம் ஒழுங்கு சிறப்பாக இருப்பதற்கு அறிகுறி.. டிஜிபி பளிச்!

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : தமிழ்நாட்டில் கொலைக் குற்றங்கள் குறைந்துள்ளன, சட்டம் ஒழுங்கு சிறப்பாக உள்ளது என்று கூறியுள்ளார் தமிழக காவல்துறை டி.ஜி.பி சைலேந்திரபாபு.

மேலும், இணைய வழியில் நடைபெறும் மோசடிகள் அதிகரித்துள்ளதாகவும், ஏமாறாமல் இருக்குமாறும் பொதுமக்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

கோவை மாநகர காவல் ஆணையர் அலுவலகத்திற்கு தமிழ்நாடு காவல்துறை டி.ஜி.பி சைலேந்திரபாபு வருகை தந்தார். மாநகர காவல் ஆணையர் அலுவலகத்தில் உயர் அதிகாரிகளுடன் சட்டம்- ஒழுங்கு குறித்து ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது.

சிறப்பாக பணியாற்றிய காவலர்களுக்கு பாராட்டு சான்றிதழை டிஜிபி சைலேந்திரபாபு வழங்கினார். பின்னர், காவல்துறை உயரதிகாரிகளுடன் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்தினார்.

புயல்..மழை..மக்களுக்கு உதவ தயாராக இருங்கள்..காவல்துறையினருக்கு டிஜிபி சைலேந்திரபாபு உத்தரவு

English summary

Tamil Nadu Police DGP Sylendrababu has said that murder crimes have decreased in Tamil Nadu, law and order is good and awareness is being created to reduce cyber crimes.