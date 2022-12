குழந்தைகளை தாக்கும் புது வைரஸ்கள்.. காய்ச்சல்ன்னா அலட்சியம் வேண்டாம்! பெற்றோர் செய்ய வேண்டியது என்ன?

Coimbatore

oi-Vishnupriya R

கோவை: புதிய புதிய வைரஸ்களால் குழந்தைகள் அதிகளவில் பாதிக்கப்படுவதால் பெற்றோர் விழிப்புடன் இருக்க மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தியுள்ளார்கள்.

கடந்த 2019 ஆம் ஆண்டு இறுதியில் சீனாவில் பரவிய கொரோனா வைரஸ், 2020, 2021 ஆகிய 2 ஆண்டுகள் தீவிரமாக இருந்தன. அதன் பின்னர் அதன் பாதிப்பு படிப்படியாக குறைந்தது.

கொரோனா பாதிப்பு முழுமையாக நாட்டை விட்டு ஒழியாவிட்டாலும் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக அதிக அளவில் உயிரிழப்பை ஏற்படுத்தாத வகையில் இருந்து வருகிறது. அந்த கொரோனாவிலும் எத்தனை வகை? அதன் பெயர்களை கூறுவதற்கு மக்கள் சற்று தடுமாற்றத்தை சந்தித்தனர்.

ஆன்லைன் ரம்மி தடை மசோதா.. ஆளுநருக்கு எதிராக சீறும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள்.. போராட்டங்கள் அறிவிப்பு

English summary

Doctors are advised parents to take care of their children as more new viruses attacks them.