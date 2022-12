தமிழ்நாடு ஃபுல்லா.. தேதி குறிச்சாச்சு.. இறங்கியடிக்கும் ஈபிஎஸ்! திமுக இருக்கட்டும்.. டார்கெட்டே வேற!

Coimbatore

கோவை : பேரூராட்சி, ஒன்றிய அளவிலும் அதிமுக சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என அறிவித்துள்ளார் அதிமுக இடைக்காலப் பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி. திமுகவை எதிர்ப்பது ஒரு நோக்கம் என்றால், பாஜகவுக்கு தங்கள் பலத்தைக் காட்டுவதே எடப்பாடி பழனிசாமி நடத்தும் போராட்டங்களின் ரகசிய நோக்கம் என்கிறார்கள் விவரமறிந்தவர்கள்.

தமிழகத்தின் பிரதான எதிர்க்கட்சியான அதிமுக, உட்கட்சிக் குழப்பங்களில் சிக்கித் தவிக்கிறது என்ற விமர்சனங்களை நொறுக்கும் வகையில், ஆளும் திமுக அரசுக்கு எதிராக தொடர்ச்சியாக போராட்டங்களை முன்னெடுத்து வருகிறார் எடப்பாடி பழனிசமி.

திமுக அரசுக்கு எதிராக பாஜகவினர் முன்னணியில் நின்று களமாடி வரும் நிலையில், பாஜகவை ஓவர்டேக் செய்யவேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி, அடுத்த கட்டமாக ஒன்றிய, பேரூராட்சி அளவில் போராட்டங்களை நடத்தத் திட்டமிட்டுள்ளார்.

English summary

