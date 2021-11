Coimbatore

oi-Udhayabaskar

கோவை: கோவை மாவட்டத்தில் 'இல்லம் தேடி கல்வித் திட்டம்' குறித்த கலைக் குழுவின் விழிப்புணா்வுப் பயணத்தை மாவட்ட ஆட்சியர் சமீரன் நவம்பர் 26ம் தேதி தொடங்கி வைத்தாா்.

‘இல்லம் தேடி கல்வித் திட்டம்’.. கோவையில் தொடங்கிய விழிப்புணர்வு பயணம்

நீண்ட நாட்களாக பள்ளிக்கு செல்லாததால் மாணவர்களிடையே ஏற்பட்ட கற்றல் இடைவெளியை குறைக்க இல்லம் தேடி கல்வி திட்டம் தமிழ்நாட்டில் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

இதற்காக 2 லட்சம் தன்னார்வலர்களை நியமிக்க தமிழக அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.

English summary

District Collector Sameeran started the awareness vehicles for Illam Thedi Kalvi Project, A home-based education program has been introduced in Tamil Nadu to reduce the learning gap between students. The Tamil Nadu government plans to recruit 2 lakh volunteers for this.