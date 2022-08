ஓபிஎஸ் அன்று ஏற்படுத்திய காயம் ஆறாது.. எந்த ஒட்டு உறவும் கிடையாது.. பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் உருக்கம்!

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : தனது தந்தை கருணாநிதியின் பக்தர் என்று சட்டப்பேரவயில் ஓ.பன்னீர்செல்வம் பகிரங்கமாகத் தெரிவித்தது அதிமுகவினர் மனதில் என்றும் ஆறாத காயமாக உள்ளது என முன்னாள் அமைச்சர் பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் தெரிவித்துள்ளது.

இந்தக் காயத்திற்கு எந்த மருந்தும் இல்லை. எனவே, ஓ.பன்னீர்செல்வத்துடன் அதிமுக தொண்டர்களுக்கு இனி எந்த ஒட்டும், உறவும் ஏற்படாது எனத் தெரிவித்துள்ளார் பொள்ளாச்சி ஜெயராமன்.

மேலும், பொதுக்குழு வழக்கில் ஐகோர்ட் வழங்கியுள்ள தீர்ப்பு இடைக்காலத் தீர்ப்பு தான் என்றும், மேல்முறையீட்டில் எங்களுக்கு நியாயம் கிடைக்கும் என்றும் பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

O.Panneerselvam has a close relationship with the DMK so no one is ready to accept him as ADMK leader, said former Minister Pollachi Jayaraman.