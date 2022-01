கோவை ஜல்லிக்கட்டு: செந்தில்பாலாஜியை அதிர வைத்த சசிகலா, டிடிவி தினகரன் காளைகள் - தங்க மோதிரம் பரிசு

Coimbatore

oi-Jeyalakshmi C

கோவை: செட்டிபாளையத்தில் நடைபெற்ற ஜல்லிக்கட்டு போட்டியில் வீரர்களின் கைகளில் சிக்காமல் தங்க மோதிரத்தை பரிசாக தட்டிச்சென்றுள்ளது சசிகலாவின் காளை. டிடிவி தினகரனின் காளையும் வெற்றி பெற்று பரிசுகளை அள்ளிச்சென்றது.

பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு கடந்த ஜனவரி 13ஆம் தேதி முதல் தமிழகத்தில் பல பகுதிகளில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. பிரசித்தி பெற்ற அவனியாபுரம், பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகள் 14,15ஆம் தேதியன்று நடைபெற்றது.

இலங்கை கடற்படை பறிமுதல் செய்த தமிழக மீனவர்களின் 105 படகுகள் ஏலம்- 5 நாட்கள் நடத்த முடிவு!

அலங்காநல்லூரில் கடந்த 17ஆம் தேதியன்று ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடைபெற்றது. இந்த ஜல்லிக்கட்டுப்போட்டிகளில் விவசாயிகளின் காளைகளுடன் விஐபிக்களின் காளைகளும் பங்கேற்றன. எந்த காளையாக இருந்தாலும் வீரர்கள் அடக்கி பரிசுகளை வாரி குவித்தனர். சில காளைகள் வீரர்கள் கைகளில் சிக்கவில்லை. சில காளைகள் களத்தில் நின்று விளையாடி தொட்டுப்பார் என்று ஆட்டம் காட்டியது. அந்த காளைக்கு கார் பரிசாக அளிக்கப்பட்டது.

English summary

Sasikala's bull has won the gold ring in the hands of the players in the jallikkattu competition held at Chettipalayam. TTV Dhinakaran's bull also won and presented the prizes.