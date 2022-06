புதிதாக இனி டாஸ்மாக் கிடையாது.. ஓராண்டில் மூடியது எத்தனை? - பெண்களுக்கு குட் நியூஸ் சொன்ன அமைச்சர்!

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : தமிழ்நாட்டில் இனி புதிய டாஸ்மாக் கடைகள் திறக்கப்படாது என மின்சாரம், மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்வைத் துறை அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்.

டாஸ்மாக் கடைகள் தற்போது இடமாற்றம் மட்டுமே செய்யப்படுவதாகவும், இடமாற்றம் செய்யப்படும் டாஸ்மாக் கடைகளை அப்பகுதி மக்கள் வேண்டாம் என்று கூறினால் திறக்கப்படாது என்றும் அமைச்சர் செந்தில்பாலாஜி தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் பேசிய அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி, வரக்கூடிய காலங்களில் கோவை மாவட்டத்திற்கு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க திட்டங்களை முதல்வர் வழங்க உள்ளதாகத் தெரிவித்தார்.

English summary

Minister Senthil Balaji has said that no new Tasmac shops will be opened in Tamil Nadu and Tasmac shops are relocating now.