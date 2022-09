ரஜினிகாந்த் ரசிகர் ஒரு நாள் என் வீட்டிற்கு வந்தார்! திருமண விழாவில் பிளாஷ்பேக் கூறிய ஸ்டாலின்!

Coimbatore

கோவை: ரஜினிகாந்த் ரசிகர் மன்றத்தில் முக்கிய நிர்வாகியாக இருந்து அதிலிருந்து விலகி மதியழகன் எம்.எல்.ஏ. திமுகவில் இணைந்த விவரத்தை திருமண விழாவில் மிகவும் சுவாரஸ்யமாக எடுத்துக் கூறினார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் பர்கூர் சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் மதியழகன் மகன் திருமணத்தை கோவையில் நடத்தி வைத்து பேசிய போது அவர் இந்த பிளாஷ்பேக் கதையை கூறினார்.

அதன் விவரம் வருமாறு;

MK Stalin Speech at DMK MLA Mathialagan Son Wedding Ceremony: After being a key administrator in the Rajinikanth fan club, Mathiazhagan became an DMK MLA? Tamil Nadu Chief Minister Stalin Recalls the moment at the wedding ceremony.