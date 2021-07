குடி போதையில் பெற்ற தாயே.. மகளின் தலையில் ஆட்டுக்கல்லை போட்டு.. மிரண்டுபோன மேட்டுப்பாளையம்!

Coimbatore

oi-Velmurugan P

கோவை : கோவை மாவட்டம் மேட்டுப்பாளையம் அருகே குடிபோதையில் பெற்ற தாயே மகளின் தலையில் ஆட்டுக்கல்லை போட்டுக்கொலை செய்ததால் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. தவறான தொடர்பால் நிகழ்ந்த விபரீதமா என்று மேட்டுப்பாளையம் போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகிறார்கள்.

கோவை மாவட்டம் காரமடையை அடுத்துள்ள கணுவாய்ப்பாளையம் பகுதியில் வசிப்பவர் நாகமணி (வயது 47 ). கணவர் இறந்து விட்டார். இவருக்கு ஒரு மகாலட்சுமி என்ற நதியா ( வயது 31 ). இவருக்கும் புளியந்தோப்பு சோமையனூரை சேர்ந்த சரவணகுமார் என்பவருக்கும் இவர் கூலி வேலை செய்து வருகிறார்.

மேற்கண்ட மகாலட்சுமி என்ற நதியா (31) என்பவருக்கும், திருமணமாகி 14 ஆண்டுகள் ஆகிறது. இவர்களுக்கு பிரியதர்ஷினி(13) என்ற மகளும், நிதீஷ் குமார்(12) என்ற மகனும் உள்ளனர். இந்நிலையில் சரவணகுமார் என்பவர் கடந்த 8 மாதங்களுக்கு முன்பு சாலை விபத்தில் இறந்துவிட்டார்.

English summary

A mother who got near Mettupalayam in Coimbatore district killed a goat by throwing a stone at her daughter's head. Mettupalayam police are investigating whether the incident was due to illegal affairs.