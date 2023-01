விலகாத மர்மம்.. அவிழுமா மர்ம முடிச்சு! கோவை கார் வெடிப்பு..6 பேரிடம் மீண்டும் என்.ஐ.ஏ விசாரணை!

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : கோவை கார் வெடிப்பு சம்பவம் தொடர்பாக கைது செய்யப்பட்டுள்ள ஆறு பேரை மீண்டும் காவலில் எடுத்து விசாரிக்க என்.ஐ.ஏ அதிகாரிகள் திட்டமிட்டுள்ளதாகவும், 10 நாட்கள் விசாரிக்க அனுமதி கேட்டு பூந்தமல்லி சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்ய இருப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

கோவை டவுன்ஹால் பகுதியில் உள்ள கோட்டை ஈஸ்வரன் கோவில் அருகில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் அதிகாலை கார் ஒன்று தீ பற்றியதில் அதில் இருந்த ஒருவர் உடல் கருகி உயிரிழந்தார். காரில் இருந்த சிலிண்டர் வெடித்ததால் கார் தீ பற்றியதாக கூறப்பட்டது.

கார் வெடித்து சிதறியதில் உயிரிழந்தவர் உக்கடம் கோட்டைமேட்டை சார்ந்த ஜமேஷா முபின் என தெரியவந்தது. மேலும் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டில் இவரிடம் தேசிய புலணாய்வு முகமை விசாரணை மேற்கொண்டதும் தெரிய வந்தது.

English summary

It has been reported that the NIA officials are planning to remand the six people arrested in connection with the Coimbatore car blast incident and file a petition in the Poontamalli Special Court seeking permission for 10 days of interrogation.