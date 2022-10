சரியான திசையில் காவல்துறை.. கோவை வெடிப்பு சம்பவத்தில் சிறப்பான செயல்பாடு - ஓய்வுபெற்ற அதிகாரி பேட்டி

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : கோவை கார் வெடிப்பு சம்பவம் தொடர்பாக காவல்துறை சிறப்பாக செயல்பட்டதாக ஓய்வுபெற்ற காவல் அதிகாரி ராஜாராம் ஒன் இந்தியா தமிழுக்கு அளித்த பேட்டியில் தெரிவித்துள்ளார்.

கோவை கார் சிலிண்டர் வெடிப்பு சம்பவத்தைத் தொடர்ந்து, அதிரடி சோதனை நடத்தி வெடிபொருட்களைக் கண்டறிந்ததோடு, 6 பேரை கைது செய்து தீவிர விசாரணை நடத்தியது காவல்துறை.

இதையடுத்து இந்த வழக்கு விசாரணை என்.ஐ.ஏவுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளது. இதனிடையே, தமிழக காவல்துறை மெத்தனமாகச் செயல்பட்டதாக பாஜகவினர் குற்றம்சாட்டினர்.

இந்நிலையில், நமது 'ஒன் இந்தியா தமிழ்' செய்தி தளத்திற்கு பேட்டி அளித்துள்ள ஓய்வுபெற்ற காவல் அதிகாரி ராஜாராம், காவல்துறையின் விசாரணை சரியான திசையில் பயணிப்பதாக பாராட்டியுள்ளார்.

கோவை கார் சிலிண்டர் வெடிப்பு: திருவாரூர் முத்துப்பேட்டையில் 4 பேர் வீடுகளில் போலீசார் அதிரடி சோதனை!

English summary

Following the Coimbatore car cylinder blast incident, police conducted a raid and found explosives, arrested 6 people and conducted intensive investigation. But BJP accused TN police of being lax. In this case, Rajaram, a retired police officer who gave an interview to One India Tamil, praised the police investigation as going in the right direction.