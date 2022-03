பணம் கொடுக்கல் வாங்கல் தகராறு சலூன் கடைக்காரர் வெட்டிக்கொலை - இந்து முன்னணி பிரமுகர் கைது

Coimbatore

oi-Jeyalakshmi C

கோவை: கோவையில் சலூன் கடை உரிமையாளர் வெட்டி கொலை செய்யப்பட்ட நிலையில் சம்பவம் நடந்த சில மணி நேரத்தில் இந்து முன்னணி பிரமுகர் உட்பட இருவரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர். கடனுக்கு வாங்கிய பணத்தை திருப்பி கேட்டதால் கொலை நடந்துள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.

வெட்டிக்கொல்லப்பட்ட நபரின் பெயர் சசிகுமார் என்பதாகும். இவர் கோவை செல்வபுரம் தெலுங்குபாளையம் புதூர் பகுதியை சேர்ந்த பழனிச்சாமி என்பவரின் மகனாவார்.

செல்வபுரம் தெலுங்குபாளையத்தில் சசிகுமார் சலூன் கடை வைத்து நடத்தி வந்தார். பைனான்ஸ் தொழிலும் பார்த்து வந்துள்ளார். பலருக்கும் கடனுக்கு பணம் கொடுத்து வந்துள்ளார்.

English summary

Coimbatore Murder: (கோவை சலூன் கடைக்காரர் கொலையில் இந்து முன்னணி பிரமுகர் கைது) Police have arrested two people, including a Hindu leader, within hours of the incident in which a saloon shop owner was hacked to death in Coimbatore.