விநாயகர் சதுர்த்திக்கு வாழ்த்து சொல்லாத ஸ்டாலின்.. இனி முதல்வராக வரவே கூடாது.. கொந்தளித்த எச் ராஜா

கோவை: ‛‛விநாயகர் சதுர்த்திக்கு வாழ்த்து சொல்லாதவர் அடுத்து முதல்வராக வரக்கூடாது. வர விடமாட்டோம் என்று உறுதி மொழி எடுத்து கொண்டு பேரியக்கமாக உருவாக வேண்டும்'' என பாஜகவின் மூத்த தலைவர் எச் ராஜா கூறினார்.

கோவை இந்து முன்னணி சார்பில் பூ மார்க்கெட் பகுதியில் உள்ள தெப்பக்குளம் மைதானத்தில் விநாயகர் சதுர்த்தி விசர்ஜன ஊர்வலத்தை பாஜக செயற்குழு உறுப்பினர் எச். ராஜா கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார்.

இதில் இந்து முன்னணி மாநில தலைவர் காடேஸ்வரா சுப்ரமணியம் பாஜக தேசிய செயற்குழு உறுப்பினர் எச் ராஜா, பாஜக கோவை மாவட்ட தலைவர் பாலாஜி உத்தமன் ராமசாமி ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர். இந்த நிகழ்ச்சியி்ல எச் ராஜா பேசியதாவது:

English summary

He who does not greet's Vinayagar Chaturthi should not become the next Chief Minister. Senior BJP leader H Raja says that we should take a pledge that we will not let it come.