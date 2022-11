பயணிகள் 10 ரூபாய் நாணயம் வழங்கினால் கப்சிப்ன்னு டிக்கெட் கொடுக்கணும்! நடத்துநர் வாதம் பண்ணக்கூடாது!

Coimbatore

oi-Arsath Kan

கோவை: பேருந்துகளில் பயணிகள் 10 ரூபாய் நாணயங்களை வழங்கினால் மறுப்பு தெரிவிக்காமல் அதை பெற்றுக்கொண்டு டிக்கெட் வழங்க வேண்டும் என நடத்துநர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

பேருந்துகள், மளிகைக்கடைகள் என பெரும்பாலான இடங்களில் 10 ரூபாய் நாணயங்களை வாங்க மறுப்பதால் பொதுமக்கள் மிகுந்த தவிப்புக்கு ஆளாகியுள்ளனர்.

10 ரூபாய் நாணயங்கள் செல்லத்தக்கவை, அரசால் அங்கீகரிக்கப்பட்டவை என எத்தனையோ முறை இது தொடர்பாக ரிசர்வ் வங்கி அறிவிப்பு வெளியிட்டும் அறியாமையால் பல இடங்களில் இந்த அவலம் நீடிக்கிறது.

English summary

The Tamil Nadu State Transport Corporation has instructed the conductors that if passengers present Rs 10 coins in buses, they should accept them and issue tickets without objecting.