’ஸ்விக்கி’ ஊழியருக்கு பளார்! வீடியோவால் வசமாய் சிக்கிய காவலர் சதீஷ்! கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு மாற்றம்!

Coimbatore

oi-Rajkumar R

கோவை : கோவையில் பெண்ணை இடித்து விட்டு சென்ற பள்ளி வேனை நிறுத்தி தட்டிக்கேட்ட ஸ்விக்கி ஊழியரை தாக்கிய போக்குவரத்து காவலர் சதீஷ் தாக்கிய வீடியோ நிலையில், அவர் காவல் கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

கோவை நீலாம்பூர் பகுதியை சேர்ந்த உணவு டெலிவரி செய்யும் தனியார் நிறுவனத்தில் வேலை செய்து வரும் இளைஞர் ஒருவர் நின்றபோது, அவ்வழியாக சென்ற தனியார் பள்ளி வாகனம் சாலையில் நடந்து சென்ற ஒரு பெண்னை இடித்துவிட்டு நிற்காமல் சென்றதாக கூற்ப்படுகிறது.

இதனையடுத்து அந்த வேனை துரத்திச் சென்ற இளைஞர் தடுத்து நிறுத்திக் கேட்டபோது, அங்கு வந்த போக்குவரத்து காவலர் இதனை கேட்க நீ யார் எனக் கேட்டு கடுமையாக தாக்கியதாகவும் இதற்கு ஒரு நீதி வேண்டுமென கேட்டுகொண்டுள்ளார்.

"தர்மசங்கட திமுக".. ஸ்விக்கி ஊழியர் கன்னத்தில்.. வெளியான வீடியோ.. கோவை போலீசுக்கு வந்த சிக்கல்

English summary

Covai traffic constable has been transferred to the police control room following the release of a video of traffic policeman Satish attacking a swiggy employee who chassed over a school van that had knocked down a girl in Coimbatore.