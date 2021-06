'பெண்களின் துன்ப வாழ்க்கைக்கு விடியல் தாங்க'.. ஸ்டாலினுக்கு வானதி சீனிவாசன் கோரிக்கை

Coimbatore

oi-Velmurugan P

கோவை: 'பெண்களின் துன்ப வாழ்க்கைக்கு விடியல் தாங்க, டாஸ்மாக்கை முழுவதுமாக மூடுங்கள்' என்று கோவை தெற்கு தொகுதி எம்.எல்.ஏ. வானதி சீனிவாசன் ட்விட்டரில் முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

முன்னதாக நாளை முதல் டாஸ்மாக் மதுபானக்கடைகள் திறக்கப்படுவதை கண்டித்து தனது வீட்டின் முன்பு பதாகை ஏந்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டார். அந்த புகைப்படத்தையும் வானதி சீனிவாசன் ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்.

தமிழகத்தில் கொரோனா பரவல் காரணமாக கடந்த மே 10 தேதி முதல் மதுக்கடைகள் மூடப்பட்டிருந்த நிலையில், 35 நாட்களுக்கு பின்னர் மீண்டும் திறக்கப்பட உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

vanathi protested by carrying a banner in front of her house condemning the opening of Tasmac liquor stores from tomorrow. Vanathi Srinivasan also posted the photo on Twitter.