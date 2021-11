கோவை தனியார் பள்ளி முதல்வர் மீரா ஜாக்சன் மீதும் போக்சோ வழக்கு ஏன்.. கோவை போலீஸ் விளக்கம்

Coimbatore

oi-Velmurugan P

கோவை: கோவை பள்ளி மாணவி தற்கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட தனியார் பள்ளி தலைமையாசிரியை மீரா ஜாக்சனிடம் முதல் கட்ட விசாரணை நிறைவடைந்த நிலையில் அவரை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி சிறையில் அடைக்க போலீசார் அழைத்துச் சென்றனர்.

கோவையில் 12ம் வகுப்பு மாணவி தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவத்தில் அந்த மாணவி முன்னாள் படித்த தனியார் பள்ளியின் இயற்பியல் ஆசிரியர் மிதுன் சக்கரவர்த்தி கைது செய்யப்பட்டார். இந்த சம்பவத்தில் மாணவி புகார் தெரிவித்தும் நடவடிக்கை எடுக்காத காரணத்தினால் அப் பள்ளியின் முதல்வர் மீரா ஜாக்சனும் கைது செய்யப்பட்ட அவர் மீது போக்சோ வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது.

ஏங்க.. கேட்சை விட்டா 3 சிக்ஸ் கொடுப்பீங்களா? ஷஹீன் அப்ரிடியை வறுத்த வருங்கால மாமனார் ஷாகித் அப்ரிடி

இதனையடுத்து இன்று ஆர்.எஸ்.புரம் அனைத்து மகளிர் காவல் நிலையத்தில் இருந்து அவர் நீதிபதி இல்லத்திற்கு இன்று மாலை அழைத்துச் செல்லப்பட்டார். இதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த கோவை மாவட்ட வடக்கு சரக துணை கமிஷனர் ஜெயசந்திரன் கூறுகையில்

இந்த வழக்கில் பள்ளியின் ஆசிரியர் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்ற காவலில் அழைத்து செல்லப்பட்டு உள்ளார். ஒரு துண்டு சீட்டு கிடைத்தது. அதில் சிலரின் பெயர்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

English summary

Meera Jackson, the headmistress of a private school in Coimbatore who was arrested in connection with a suicide case, was produced in court and taken to jail by the police after the first phase of the investigation was completed.