வாட்ஸ் அப்பில் பொய் பரப்புபவராக இருந்தாலும்.. பாஜகவினருக்கு உதயநிதி ஸ்டாலின் கோவையில் சொன்ன செய்தி

Coimbatore

கோவை: அதிமுகவை சேர்ந்தவராக இருந்தாலும், பாஜகவில் இணைந்து வாட்ஸ் ஆப் மூலமாக பொய் செய்தியை பரப்புபவராக இருந்தாலும் எல்லோருக்கும் எல்லாம் சென்று சேர வேண்டும் என்பது தான் திராவிட ஆட்சி என்று தமிழ்நாடு இளைஞர் நலத்துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் தெரிவித்து உள்ளார். கலைஞர் பேரன், முதல்வரின் மகன், மாண்புமிகு அமைச்சர் என எவ்வளவோ பெறுமைகள் இருந்தாலும் உங்கள் வீட்டு செல்லப்பிள்ளை என அவர் கூறி உள்ளார்.

கோவை கொடிசியா மைதானத்தில் அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா நடைபெற்றது. இதில் தமிழ்நாடு இளைஞர் நலன் மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டு துறை அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் கலந்துகொண்டார்.

இதில் 20 துறைகளின் சார்பில் சுமார் 25 ஆயிரம் பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை அவர் வழங்கினார். தொடர்ந்து பேசிய அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் பத்து பேர் வரவில்லை என்றாலும் அவர்களுக்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்து கொள்கிறேன்.

Tamil Nadu Youth Welfare Minister Udhayanidhi Stalin has said that Dravidian rule means that everyone should go and join, whether they belong to the AIADMK or join the BJP and spread false news through WhatsApp.