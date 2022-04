உடனே வாங்க! நாட்டில் இவ்ளோ பிரச்சினை இருக்க“ஐபிஎல்” முக்கியமா? இலங்கை வீரர்களை வறுத்தெடுத்த ரணதுங்க

Colombo

oi-Rajkumar R

கொழும்பு : நாட்டில் தலைவிரித்தாடும் பிரச்சினைகளுக்காக மக்கள் தெருக்களில் இறங்கு போராடி வரும் நிலையில் சில இலங்கை கிரிக்கெட் வீரர்கள் ஐபிஎல்லில் ஆடம்பரமாக விளையாடுகிறார்கள் என கூறியுள்ள முன்னாள் வீரர் ரணதுங்க ஐபிஎல்லில் விளையாடும் இலங்கை வீரர்கள் தாயகம் திரும்பி குறைந்தது ஒரு வாரத்திற்கு மக்களுடன் போராடுமாறு கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

இலங்கை மிக மோசமான பொருளாதார நெருக்கடியை எதிர்கொண்டுள்ள நிலையில், அரசாங்கத்திற்கு எதிராக ஆயிரக்கணக்கானோர் வீதியில் இறங்கி ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளதால் அந்நாட்டில் உச்சகட்ட பரபரப்பு நிலவி வருகிறது.

இலங்கை பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச மற்றும் ஜனாதிபதி கோத்தபய ராஜபக்ச தலைமையிலான அரசாங்கத்திற்கு எதிராக பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த முக்கிய பிரமுகர்கள், முன்னாள் கிரிக்கெட் விரர்கள் உள்ளிட்ட பலரும் பங்கேற்றுள்ளனர்.

English summary

Former Sri Lankan cricketer Ranatunga has called on some Sri Lankan cricketers to return home and fight with the people for at least a week, claiming that some Sri Lankan cricketers are playing lavishly in the IPL as people take to the streets to protest the rampant problems in the country.