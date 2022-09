நாடு திரும்பிய கோத்தபய.. இலங்கை அரசு பங்களாவில் தங்க வைப்பு.. 24 மணி நேரமும் பலத்த பாதுகாப்பு

Colombo

oi-Mani Singh S

கொழும்பு: மக்களின் தீவிர போராட்டத்தினால் இலங்கையில் இருந்து வெளியேறி இந்தோனேசியா, சிங்கப்பூர், தாய்லாந்து நாடுகளுக்கு சென்ற கோத்தபய ராஜபக்சே மீண்டும் இலங்கை திரும்பியுள்ளார். தற்போது அவர் அரசு பங்களாவில் இருப்பதாகவும், அங்கு அவருக்கு 24 மணி நேரமும் பலத்த பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இலங்கையில் முன் எப்போதும் இல்லாத வரலாறு காணாத கடும் பொருளாதார நெருக்கடி நிலை ஏற்பட்டதது.

இதனால் இலங்கையில் விலைவாசி விண்ணை முட்டும் அளவுக்கு உயர்ந்தது. அத்தியாவசிய பொருட்கள் கூட வாங்க முடியாமல் மக்கள் கடும் சிரமமடைந்தனர்.

ஒரு வழியாக நள்ளிரவில்.. இலங்கை திரும்பிய முன்னாள் அதிபர் கோத்தபய ராஜபக்ச! மாலை அணிவித்து வரவேற்பு

English summary

Gotabaya Rajapakse, who left Sri Lanka due to the intense struggle of the people and went to Indonesia, Singapore and Thailand, has returned to Sri Lanka. It has been reported that he is currently in a government bungalow, where he is under 24-hour security.