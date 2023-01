பணிப் பெண்ணிடம் அத்துமீறல்.. ஸ்பைஸ்ஜெட் விமானத்தில் இருந்து இறக்கிவிடப்பட்ட பயணி - 'பரபர' சம்பவம்

Colombo

oi-Jackson Singh

டெல்லி: ஸ்பைஸ்ஜெட் விமானத்தில் விமானப் பணிப் பெண்ணிடம் அநாகரீகமாக நடந்து கொண்டதாகக் கூறி பயணி ஒருவர் இறக்கிவிடப்பட்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சமீபகாலமாக விமானங்களில் இதுபோன்ற விரும்பத்தகாத சம்பவங்கள் தொடர்ச்சியாக நடைபெற்று வருவது பொதுமக்களை முகம் சுளிக்க வைத்துள்ளது.

இதனிடையே, இச்சம்பவம் குறித்து உரிய விசாரணை நடத்தித் தவறிழைத்தவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக வலைத்தளங்களில் நெட்டிசன்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

English summary

Passenger deboarded in SpiceJet flight As he allegedly misbehaving With woman A passenger on a SpiceJet flight was deboarded after he allegedly misbehaved with a female flight attendant. This video goes treding.