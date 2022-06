ஒரு நாளைக்கு 2 வேளை தான் சோறு! இது தொடக்கம் தான்.. இனிமேல் தான் எல்லாமே.! ரணில் விக்கிரமசிங்கே பீதி!

Colombo

கொழும்பு : இலங்கை தற்போது நெருக்கடியின் தொடக்க நிலையில்தான் உள்ளது எனவும், இலங்கை மக்கள் தினமும் இரண்டு வேளை உணவு மட்டுமே உண்ணும் நிலை உருவாகும் என அந்நாட்டின் பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்கே கூறியுள்ளார்.

இலங்கையின் 26வது பிரதமராக ரணில் விக்ரமசிங்கே பதவியேற்று குறைந்த நாட்களே ஆகியுள்ள நிலையில், ரணில் பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கித் தவிக்கும் இலங்கை மக்களுக்கு நீதி வழங்குவார் என்ற நம்பிக்கை தங்களுக்கு இல்லை என்று கூறி அவருக்கு எதிராக ஒரு பகுதியினர் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.

சுமார் 22 மில்லியன் மக்கள் வசிக்கும் இலங்கையில் 1948ஆம் ஆண்டு சுதந்திரம் பெற்றதிலிருந்து கண்ட போர் உள்ளிட்ட நெருக்கடியை விட தற்போது மிக மோசமான பொருளாதார நெருக்கடியை மிகக் கடுமையான சூழ்நிலையில் எதிர்கொண்டுள்ளது.

Prime Minister Ranil Wickremesinghe has said that Sri Lanka is currently in the early stages of a crisis and that the Sri Lankan people will eat only twice a day.