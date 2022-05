அன்று அனுமன் வைத்த தீ... இன்று மக்கள் வைத்த தீ... பற்றி எரியும் இலங்கை - தமிழர்கள் சாபம் விடுமா?

Colombo

கொழும்பு: பல நகரங்களிலும் வன்முறை பரவியதால் பற்றி எரிகிறது இலங்கை. ராமாயணத்தில் அன்று ராவண ராஜ்ஜியத்திற்கு எதிராக அனுமன் வைத்த நெருப்பில் சாம்பலானது போல இப்பொழுதும் பல நகரங்கள் பற்றி எரிகின்றன. நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டு, ராணுவம் குவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் இலங்கையில் அசாதாரண சூழல் நிலவி வருகிறது.

13 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இதுபோல ஒரு மே மாதத்தில்தான் இலங்கையில் உணவுக்கு கூட வழியின்றி போர் முனையில் சிக்கியிருந்த அப்பாவி தமிழக மக்கள் கொத்து கொத்தாக மஹிந்த ராஜபக்சே அரசால் கொல்லப்பட்டனர். உலக தமிழர்களின் சாபம் இன்றைக்கு மஹிந்த ராஜபக்சேவை திருப்பி தாக்கியுள்ளது.

எந்த நாட்டு மக்களால் பதவிக்கு வந்தாரோ அதே நாட்டு மக்களால் விரட்டப்பட்டுள்ளார். வீடுகளும் தீக்கிரையாக்கப்பட்டுள்ளன. ராமாயண காலத்தில் நிகழ்ந்தது போல ஒரு தீக்கிரை சம்பவம் நிகழ்ந்துள்ளது.

Sri Lanka is on fire about the spread of violence in many cities. Many cities are still burning like ashes in the fire that Hanuman set against the kingdom of Ravana on that day in the Ramayana. Curfews have been imposed across the country and the army has been mobilized. Thus an extraordinary situation is prevailing in Sri Lanka.