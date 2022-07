இலங்கை அரசியல் பிரச்சனை Live Updates: ரணில் விக்கிரமசிங்கே ராஜினாமா

Colombo

கொழும்பு : இலங்கையில் நிலவி வரும் பொருளாதார பிரச்சனை காரணமாக அதிபர் கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷேவுக்கு எதிராக போராடி வந்த மக்கள், அதிபர் மாளிகையை இன்று ஆக்கிரமித்தனர். அதிபர் கோட்டாபய ராஜபக்‌ஷே தப்பியோடிவிட்ட நிலையில், அனைத்துக் கட்சித் தலைவர்கள் ஆலோசனையின்படி பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்கே ராஜினாமா செய்துள்ளார்.

Srilankan news in Tamil - Live updates : Srilanka facing huge political crisis due severe economic fall in the country about 6 months. Srilankan protestors occupied President's Home and he got escaped. Prime Minister Ranil Wickremasinge resigned after all Party meeting's decision: