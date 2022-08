விமல்ராஜ் குடும்பத்திற்கு ஆர்கே.சுரேஷ் 10 லட்சம் நிதி உதவி.. “படத்தில் இதே சீன்”- கண் கலங்கி பேச்சு!

Cuddalore

oi-Vignesh Selvaraj

கடலூர் : கடலூர் மாவட்டம் பண்ருட்டி அருகே ஆடுகளத்திலேயே உயிரிழந்த கபடி வீரர் விமல்ராஜ் குடும்பத்திற்கு நடிகரும் தயாரிப்பாளருமான ஆர்.கே.சுரேஷ் ஆறுதல் தெரிவித்து 10 லட்சம் நிதி உதவி வழங்கியுள்ளார்.

கடலூர் மாவட்டம் பண்ருட்டி அருகே நடைபெற்ற கபடி போட்டியின்போது, எதிர்பாரா விதமாக ஆட்டக் களத்திலேயே உயிர்நீத்தார் கபடி வீரர் விமல்ராஜ்.

கபடி வீரர் விமல்ராஜ் வீட்டுக்கு நேரில் சென்ற நடிகரும் தயாரிப்பாளருமான ஆர்.கே.சுரேஷ், அவரது குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் கூறி நிதி உதவி வழங்கியுள்ளார்.

மேலும், மத்திய விளையாட்டுத் துறை அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூரை சந்திக்கும் போது இதுதொடர்பாக பேசுவதாகவும், பாஜகவைச் சேர்ந்த ஆர்.கே.சுரேஷ் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

Actor and producer RK Suresh has offered 10 lakh financial assistance to the family of Kabaddi player Vimalraj who died on the pitch near Panruti in Cuddalore district.