எல்லாமே பொய்யா.. 9 மாதமாக கர்ப்பிணியாக நடித்த பெண்.. காரணத்தை கேட்டால்.. பரிதாபம்!

Cuddalore

oi-Jackson Singh

கடலூர்: கடலூரில் தனது கணவரின் குடும்பத்தினருக்கு பயந்து பெண் ஒருவர் தான் கர்ப்பமாக இருப்பதாக 9 மாதங்கள் நடித்து வந்த சம்பவம் அனைவரையும் பரிதாபப்பட செய்துள்ளது.

9 மாதங்களும் தனது வயிற்றில் துணிகளை சுற்றி வைத்து அந்தப் பெண், தான் கர்ப்பமாக இருப்பதாக கணவரின் குடும்பத்தினரை நம்ப வைத்து வந்துள்ளார்.

குழந்தை இல்லாமல் இருந்தால் நம் சமூகம் அவர்களை எப்படியெல்லாம் நடத்துகிறது, எப்படியெல்லாம் அழுத்தம் கொடுக்கிறது என்பதற்கு இந்தச் சம்பவமே சிறந்த சான்றாக இருக்கிறது.

English summary

An incident in Cuddalore where a woman pretended to be pregnant for 9 months out of fear of her husband's family due to her previous miscarriages.