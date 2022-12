பஸ் ஸ்டாப்பில் மாணவிக்கு மஞ்சள் கயிறு கட்டிய மாணவன் விவகாரம்..சென்னை ஐகோர்ட் பிறப்பித்த உத்தரவு

Cuddalore

கடலூர்: கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் அருகே பஸ் ஸ்டாப்பில் வைத்து பள்ளி மாணவிக்கு மஞ்சள் கயிறை சக மாணவன் கட்டிய வீடியோ ஒன்று கடந்த அக்டோபர் மாதம் சமூக வலைத்தளங்களில் பரவி பெற்றோர்களை பதற வைத்தது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக தற்போது சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு ஒன்றை பிறப்பித்துள்ளது.

கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் அருகே உள்ள பேருந்து நிலையத்தின் அருகில் சுற்றியுள்ள கிராமப் பகுதிகளுக்கு செல்லும் மினி பேருந்துகளுக்கான பேருந்து நிறுத்தம் உள்ளது.

இந்த பேருந்து நிறுத்த நிழற்குறை ஒன்றில் பள்ளிக்கூட சீருடையில் இருக்கும் மாணவிக்கு சக மாணவன் ஒருவர் மஞ்சள் கயிறு தாலி கட்டுவது போன்ற வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் பெற்றோர்களை பதை பதைக்க வைத்திருந்தது.

A video of a fellow student tying a yellow rope to a schoolgirl at a bus stop near Chidambaram in Cuddalore district went viral on social media last October and made parents panic. Madras High Court has issued an order regarding this matter.