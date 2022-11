தொடர் கனமழை.. தமிழகத்தில் தட்டச்சு தேர்வுகள் ஒத்திவைப்பு.. அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக பரீட்சை தள்ளிவைப்பு

Cuddalore

கடலூர்: கடலூர் மாவட்டத்தில் கனமழை பெய்து வருவதால் பள்ளி, கல்லூரிகளுக்கு இன்று விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் சிதம்பரம் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற இருந்த தேர்வுகள் தள்ளிவைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் நாளை மற்றும் நாளை மறுநாள் நடைபெற இருந்த தட்டச்சு தேர்வுகள் வேறு தேதிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளன.

தமிழ்நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை தாமதமாக துவங்கினாலும் தற்போது வெளுத்து வாங்கி வருகிறது. இதற்கிடையே தான் வங்கக்கடலில் நேற்று முன்தினம் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி உருவானது.

இந்த காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் இலங்கை கடலோர பகுதிகளையொட்டி நிலவுகிறது. இது தீவிர காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதியாக தமிழகம், புதுச்சேரி கடற்கரையை நோக்கி நாளைக்குள் நகரலாம் என கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

Due to heavy rain in Cuddalore district, school and colleges have been given holiday today. Due to this, the examinations scheduled to be held at Chidambaram Annamalai University have been postponed. Also, the typing exams scheduled for tomorrow and the day after tomorrow have been rescheduled.