சென்னைக்கு ரெஸ்ட்.. கடலூருக்கு ஷிப்ட்.. வெளுத்து வாங்கும் கன மழை.. சூழ்ந்த வெள்ளம்

கடலூர்: வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கியதால் கடலூர் மாவட்டம் முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. இரு தினங்களாக பெய்து வரும் மழையால் தாழ்வான பகுதிகளில் வெள்ளநீர் தேங்கியதால் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. வடகிழக்கு பருவமழை காலத்தில் சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூரை அடுத்து வெள்ளத்திற்கு அதிகம் பாதிக்கப்படுவது கடலூர் மாவட்டமாகும்.

கடலூர், பண்ருட்டி, சிதம்பரம், பரங்கிப்பேட்டை, சேத்தியாத்தோப்பு, காட்டுமன்னார்கோவில், பரங்கிப் பேட்டை, அண்ணாமலைநகர் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளிலும் மழை பெய்தது. இதேபோல் சிதம்பரம், விருத்தாசலம், புவனகிரி, குறிஞ்சிப்பாடி என மாவட்டம் முழுவதும் இடைவிடாமல மழை தூறிக் கொண்டே இருந்தது

தொடர்ந்து மழை பெய்து வருவதால் தாழ்வான இடங்களில் மழை தண்ணீர் தேங்கி நிற்கிறது. மாவட்டத்தில் உள்ள ஏரிகள் மற்றும் குளங்கள் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றன. தொடர் மழையால் கடலூர் சுற்றுலா மாளிகை முகப்பு பகுதியில் உள்ள மரத்தில் இருந்து பெரிய கிளைகள் சாலையில் விழுந்தன. யாருக்கும் எந்தவித பாதிப்பும் ஏற்படவில்லை. பின்னர் மரக்கிளை அகற்றப்பட்டது.

Cuddalore district is experiencing widespread rain due to the onset of northeast monsoon. The normal life of the people has been affected due to the accumulation of flood water in the low-lying areas due to the rains that have been falling for two days. After Chennai, Kanchipuram and Tiruvallur, Cuddalore district is the most affected by floods during the Northeast Monsoon season.