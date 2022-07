என் காதலி ‘கபடி’ நான் காதலிப்பதும் ‘கபடி’! களத்திலேயே உயிர்விட்ட வீரர்! கடைசி ஸ்டேட்டஸில் உருக்கம்!

Cuddalore

oi-Rajkumar R

கடலூர் : கடலூர் அருகே கபடி போட்டி விளையாடிக் கொண்டிருக்கும்போதே வீரர் ஒருவர் மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்த சம்பவம் தமிழகம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ள நிலையில், "என் காதலியும் கபடி நான் காதலிப்பதும் கபடியைத்தான்" என வைத்துள்ள வாட்ஸ் ஆப் ஸ்டேட்டஸ் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருகிறது.

கடலூர் மாவட்டம் பண்ருட்டி அடுத்த காடாம்புலியூர் பெரியபுறங்கணி முருகன் கோயில் தெருவைச் சேர்ந்தவர் சஞ்சய் என்ற விமல்ராஜ் .

இவர் சேலத்தில் தனியார் கல்லூரியில் பிஎஸ்சி 2ஆம்ஆண்டு படித்து வந்ததோடு, மிகச்சிறந்த கபடி வீரராகவும் இருந்தார். படிப்போடு சேலத்தில் உள்ள கபடி அகாடமி ஒன்றில் கபடி பயிற்சியும் பெற்றுவந்தாகக் கூறப்படுகிறது.

English summary

While the incident of a kabaddi player fainting and dying while playing a kabaddi match near Cuddalore has caused a great shock across Tamil Nadu, a WhatsApp status saying "My girlfriend and kabaddi I love kabaddi" is spreading rapidly on social media.