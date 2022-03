சாலை மறியல் செய்த விசிக தொண்டர்கள் மீது போலீஸ் தடியடி - நெல்லிக்குப்பத்தில் விடிய விடிய பதற்றம்

Cuddalore

oi-Jeyalakshmi C

கடலூர்: மறைமுக தேர்தலில் தங்கள் கட்சிக்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடங்களில் திமுகவினர் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்று பதவியைக் கைப்பற்றியதால் நெல்லிக்குப்பத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். எம்எல்ஏவின் காரை முற்றுகையிட்டவர்களை கலைக்க காவல்துறையினர் தடியடி நடத்தியதால் பதற்றம் உருவானது.

அசம்பாவிதங்கள் ஏற்படாமல் தடுக்க விடிய விடிய போலீசார் பாதுகாப்புக்காக குவிக்கப்பட்டிருந்தனர்.

நகர்புற உள்ளாட்சித் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்ற பிப்ரவரி 19ஆம் தேதி பதற்றங்கள் இன்றி அமைதியாக நடந்து முடிந்து விட்டது. ஆனால் மறைமுக தேர்தல் சண்டை, சச்சரவு, கல்வீச்சு, பதற்றம், சாலை மறியல், போலீஸ் தடியடி என பல விறுவிறுப்பான சம்பவங்களுடன் நடந்து முடிந்துள்ளது.

கூட்டணி கட்சியினருக்கு ஒதுக்கிய இடங்களில் திமுகவினர் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றதால் பெறும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. கடலூர் மாவட்டம் நெல்லிக்குப்பம் நகராட்சியில் 30 உறுப்பினர்கள் உள்ளனர். இதில் திமுக கூட்டணி 18 இடங்களில் வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில் இந்த நகர்மன்றத் தலைவர் பொறுப்பு கூட்டணிக் கட்சியான விடுதலைச் சிறுத்தைகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்டது.

Police lathicharge up VCK volunteers who blocked the road - Tensions rise in Nellikuppam Tensions rise in Nellikuppam: (நெல்லிக்குப்பத்தில் விடுதலை சிறுத்தைகள் மீது போலீஸ் தடியடி) VCK workers staged a road blockade in Nellikuppam as the DMK won the by-elections in the seats allotted to their party. Tensions erupted as police used batons to disperse those who had besieged the MLA's car. Vidya Vidya police were mobilized for security to prevent any untoward incidents.